Bodrum uçurtmalarla şenlendi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da düzenlenen 11'inci Uçurtma ile Farkındalık Festivali'nde gökyüzü çeşitli uçurtmalarla renklendi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Değirmenler Mevkii'nde Miyase Karlıova Organizyon tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Uçurtma ile Farkındalık Festivali, 'Engelsiz Eğitim İçin Engelleri Gökyüzünde Kaldıralım' sloganı ile gerçekleştirildi. Organizasyonu üstlenen Miyase Karlıova, uçurtma satışlarından elde edilecek gelirin Ortakent Yahşi Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezi'ne bağışlanacağını ifade etti. Sabah saatlerinde festivalin yapıldığı alana gelerek, uçurtmalarını uçuran katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Organizasyon komitesi tarafından 'yılın annesi' seçildi. Doğumundan bir yıl sonra fiziksel ve bedensel engelli olan 14 yaşındaki Livaneli Doğan'ın annesi Mülkünaz Doğan Bodrum'da 'yılın annesi' seçildi. Doğan'a oğlunun çok arzu ettiği 70 ekran bir televizyon hediye edildi. Ödül töreninin ardından genç şarkıcı Cem Belevi sahne aldı. Belevi, sevilen şarkılarını Bodrumlular'la birlikte söyledi. Festival, çeşitli etkinliklerle ve uçurtma atölyesi etkinlikleri ile sona erdi.

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