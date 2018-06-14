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Bodrum tatili öncesi trafik kabusu

Bayram tatillerini Bodrum'da geçirmek isteyenler, trafik yoğunluğu yüzünden ilçeye girişte çile çekti. İlçe girişinde oluşan uzun kuyruklar yüzünden sürücüler, yerleşecekleri otellerine ulaşabilmek için çaresizce trafiğin ilerlemesini...

Bodrum tatili öncesi trafik kabusu
Bayram tatillerini Bodrum'da geçirmek isteyenler, trafik yoğunluğu yüzünden ilçeye girişte çile çekti. İlçe girişinde oluşan uzun kuyruklar yüzünden sürücüler, yerleşecekleri otellerine ulaşabilmek için çaresizce trafiğin ilerlemesini bekledi.
Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'u tercih edip erkenden yola koyulanlar, trafik yoğunluğu yüzünden perişan oldu. İlçeye akın eden vatandaşların araçları yüzünden, şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Yoğunluk yaşanan ana arterlere ise trafik polisleri görev yapmaya başladı. Polisler, trafik ışıklarında yığılan ve uzun kuyruklar oluşturan araçları ilerletebilmek için mücadele etti. Trafik polislerinin devreye girmesiyle birlikte, trafik normale döndü.
Profesyonel Tur Rehberi Müjdat Akgün, "Tüm yurtta okulların kapanmasının ardından, bayramın da gelmesiyle ilçede yoğunluk yaşanmaya başladı. Şehre akın akın geliyorlar. İç turizmde de seçime kadar oldukça yoğun bir süreç yaşanacağa benziyor. Yaz sezonu içinde, artık tam anlamıyla başladı diyebiliriz" dedi.
Bodrum'a bayram tatili için havayoluyla da çok sayıda kişi geliyor.

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