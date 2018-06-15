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Bodrum plajlarında yer kalmadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'da tatilde giren...

Bodrum plajlarında yer kalmadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'da tatilde giren vatandaşlar, namaz kıldıktan sonra yakınlarıyla da bayramlaşıp sahillere koştu. Saat 10.30'dan itibaren şehir merkezinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşa tarlası plajları tıklım tıklım doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. 35 derece hava ve 21 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede renkli görüntüler oluştu. Bazı yerli turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden günübirlik tur teknelerine binerek mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın cennet koylarını gezdi.
Ankara'dan eşi ve iki çocuğu ile birlikte üç günlük tatile gelen avukat Turgut Başol, "Bodrum her zamanki gibi çok güzel. Bayram hareketliliği de var. Seçim öncesinde 3 günlük tatil bize iyi gelecek diye düşündük" dedi.
Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt ise, "Bodrum'da bayram ile birlikte hareketlilik başladı. Asıl hareketliliği seçimden hemen sonra bekliyoruz. Yine de doluluk oranlarımız yüzde 80'lerin üzerinde. Zaman zaman trafikte sıkışıklık oluyor, ama abartıldığı kadar yok. Bayramın ikinci, üçüncü günü gelmek isteyenler için de yerimiz var, esnaf yavaş yavaş kendine gelmeye başladı" diye konuştu.

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