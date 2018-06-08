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Bodrum kavruldu, sahiller doldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da her geçen gün etkisini arttıran sıcak havayla birlikte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bodrum'da hava sıcaklığı dün 32 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi aştı....

Bodrum kavruldu, sahiller doldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da her geçen gün etkisini arttıran sıcak havayla birlikte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Bodrum'da hava sıcaklığı dün 32 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi aştı. Ramazan ayı nedeniyle hareketliliğin azaldığı iç turizmde yerli pazarın durgunluğu; Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan gelen turistlerle aşıldı. Kuzey Avrupa ülkeleri ile İngiltere'den gelen turistler de turizmcileri sevindirdi. Bodrum'a son bir hafta içerisinde kara, deniz ve havayolu ile yaklaşık 5 bin 600 turistin geldiği belirtildi.
Turistler, Bodrum şehir merkezindeki Gümbet ve Paşatarlası sahillerini doldurunca ortaya turizmde özlenen manzaralar çıktı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi tura çıkarken, birçok turist ise su sporu yaptı. Turistlerden bazıları ise denizde arkadaşlarının omuzlarına çıkarak, deve güreşi yaptı, dans edip, eğlendi.
Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, "Zararın neresinden dönersek kardır. Asla umudumuzu yitirmedik. Yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. Bodrumlu turizmciler olarak el ele verdik, bu krizi de atlatacağız. Bayramın ardından Bodrum eski günlerine döneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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