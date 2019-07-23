Bodrum içme suyu isale hattında patlama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su baskınlarına yol açan içme suyu isale hattındaki patlamada arızanın giderilmesine çalışılıyor. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye giderek mağdurları ziyaret etti.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında, dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle hattın üzerinde bulunan çiçekçide maddi hasar oluşurken, işletmenin bulunduğu alanda yaklaşık 1, 5 metrelik çukur oluştu. Tonlarca su boşa akarken dereye dönen Kargı Caddesi trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeden taşan tazyikli su nedeniyle bir evi de su bastı. Polis ve belediye ekipleri, patlamanın olduğu alanda güvenlik önlemi aldı.



MUSKİ'DEN AÇIKLAMA



Patlamanın haber verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgeye giden suyu kesti. İş makineleriyle bölgede temizlik ve onarım çalışması başlatıldı. MUSKİ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu İnşaatı' kapsamında içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu isale hattı ile içme suyu depoları yapılarak 2012 yılında işletmeye alınmıştır. İşletmeye alınmasından sonra isale ve depo ayrım hatlarında kullanılmış olan cam elyaf takviyeli boru (CTB) ile yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borularda günümüze kadarki süreçte 1240 arıza meydana gelmiştir. Bu arızalar neticesinde birçok bina, dükkan, otel ve yollarda büyük çaplı zararlar meydana gelmekle birlikte, Yarımada'ya su taşıyan sistemde kesintiler meydana gelmiştir. Arızanın büyüklüğüne göre tamirat süreleri değişkenlik göstermek ile birlikte Yarımada'da uzun süre su kesintilerine sebep olmuştur. Bu kapsamda bugün oluşan arıza CTB 700 boru hattında meydana gelmiş olup, bu bölgede gerçekleşen 14'üncü arızadır. Ayrıca aynı bölgede (Ortakent) depo ayrım HDPE 250 boru hatlarında 103 adet arıza meydana gelmiştir. Arızanın oluştuğu alan itibariyle boruya yapılacak müdahalenin zorluğuna istinaden ekiplerimizin çalışmaları 12 saattir sürmektedir. En kısa sürede arıza tamir ederek sistemin tekrar aktif edilmesine çalışılmaktadır."



'ZARAR 14 MİLYON LİRAYI AŞMIŞ DURUMDA'



İçme suyu isale hattındaki patlama sonrası bölgeye giden Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras, mağdur olan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Aras ziyareti sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bodrum'da bugüne kadar 1240 ayrı noktada DSİ kaynaklı içme suyu arızası meydana geldi. Zarar 14 milyon lirayı aşmış durumda. Bugün aynı sorun Ortakent Yahşi'de bir kez daha yaşandı ve biz oradaydık. Bu mağduriyetin son bulması için gereken adımları atıyoruz" dedi.

