Bodrum'daki o projelerde yıkım sürüyor (2)

DURDURMA KARARINA RAĞMEN FİRMA YIKIYOR

Bodrum'da, imara aykırı bölümlerin tespit edilmesi üzerine bu kısımların yıkılmasına karar verilen 19 projeden 1'inde gelişme oldu. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nin, 19 projeden sadece VARYAP'ın Yalıkavak'taki otelinin yıkım çalışmaları hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği öğrenildi. Buna rağmen firma yetkililerinin, imara aykırı bölümler için yürüttüğü yıkım çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()