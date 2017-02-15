Bodrum'daki eylemci öğretmen tekrar gözaltında

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, bugünkü eyleminde tekrar gözaltına alındı.Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan evli 1 çocuk babası Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Karataş, 4 ila 7 Ocak arasında Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. Karataş, yaptığı eylemler sonunda hep 'polise mukavemetten' gözaltına alındı.8 Ocak'ta eylemini bitiren Karataş, geçen pazartesi günü bir süre ara verdiği protestosuna tekrar başladı. Bugün de Belediye Meydanı'na gelen Karataş'ı eylem yaparken gören öğrencileri ise kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Öğretmenlerine sarılarak öpen minikler, "Öğretmenim burada ne yapıyorsunuz" deyince duygulu anlar yaşandı. Eylemde Karataş, öğrencilerinin yaptığı resmi ve velilerden birinin OHAL'e yazdığı dilekçeyi yere yapıştırdığı görüldü.Öğrenci ve veliler Karataş'ın yanından ayrıldıktan bir süre sonra polisler yanına geldi. Polis memurları, Karataş'a eylemine son vermesini aksi takdirde yasal işlem yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. Eylemine son vermeyen Karataş, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Karataş, "Nedensiz defalarca gözaltına alındım. Önceki eylemimde kabahatler kanundan 227 TL para cezası verdiler. Tek isteğim öğrencilerimi ve işimi geri istemek. Bunun yasalara nasıl aykırı olduğunu anlayamıyorum. Çaresizim. Sadece bu şekilde sesimi topluma duyurabiliyorum. Buna devam edeceğim" dedi.FOTOĞRAF