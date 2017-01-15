Bodrum'da yelken yarışları heyecanı sürüyor

BODRUM'da, dün başlayan CFM-BAYK Kış Trofesi Yelken Yarışları'nın ikinci günü, 20 millik Bodrum-Orak Odası- Bodrum etabı ile start aldı.

Bodrum'da CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina A.Ş. işbirliği ile Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen 2017 CFM - BAYK Kış Trofesi'nin birinci ayağının, ikinci gün yarışları bugün Karaada önünden başladı. Start alanında rüzgarın sık sık ve ani biçimde yön değiştirmesi ile bazı yatların birbirine çarparken, bazı ları da çarpışmadan kurtulmak için yelken indirmek zorunda kaldı. Bugün yapılan 20 millik Bodrum-Orak Adası- Bodrum etabında, yatların İçmeler Mevkisi'ndeki mücadelesinde heyecan doruktaydı. 47 yatta 350 yelkencinin mücadele ettiği yarışların ilk gün sonuçlarına göre IRC A sınıfında Bora Turan'ın Anything, IRC B sınıfında ise Arto Tekyıldız'ın Singlestar ve Destek sınıfında ise Muratn Tan'ın Zeus isimli yatları başı çekiyor.

Kış trofesi yarışmalarının ikinci ayağı 4-5 Şubat tarihlerinde yapılacağı bildirildi.



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