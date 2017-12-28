Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklular için yılbaşı kutlaması

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından geleneksel yılbaşı kutlaması düzenlendi. Kutlamaya ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular büyük ilgi gösterdi.



Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve meclis üyeleri, Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe'de geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl kutlamasında, ilçede yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikteki konuşmasında, dünyanın çeşitli yerlerinden gelip Bodrum'a yerleşenlerle bir arada, 'Dünya Barış Topluluğu' gibi yaşıyor olmaktan son derece memnun olduğunu belirten Kocadon, "Bugün bu güzel toplulukla birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sizler, her ne kadar Bodrum'da yaşıyor olsanız bile, bizim yurt dışına açılan ve bizi orada en iyi şekilde tanıtan ve anlatan birer turizm elçimizsiniz. Yaşamınızı bizlerle paylaştığınız için ve bundan sonra da güzel Bodrum'da bizlerle beraber hayatınızı sürdürmeyi seçtiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sadece Avrupa'dan değil, dünyanın her kesiminden insanları burada görmek ve bizimle yaşamlarını paylaşmaları beni çok mutlu ediyor. Sadece Bodrumlular'ın değil sizlerin de başkanı olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Bu düşüncelerimle hepinizin Noel'ini kutluyor; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. İyi ki varsınız" dedi.



Noel ağacı ve ışıklandırmalarla süslenen kafede kokteyl ile başlayan yeni yıl kutlaması, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Hoş sohbetlerin yapıldığı gecede yabancılar ve yakınları, bol bol dans ederek sayılı günler kalan yeni yılı hep birlikte kutlamanın keyfini yaşadı.