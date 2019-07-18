Bodrum'da yanan alanları havadan görüntüledi

BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde turizmci Mustafa Ünlü, yaz başından bu yana çıkan yangınlarda zarar gören yüzlerce dönüm alanı drone ile havadan görüntüledi.

Bodrum'da bu yaz başından itibaren çıkan yangınlarda, yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları ve sonrasında yürütülen faaliyetlere destek veren birçok gönüllüden biri olan turizmci Mustafa Ünlü, zarar gören alanları havadan görüntüledi. Ardından o görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgeyi drone ile görüntüleyen Mustafa Ünlü, "Uzun zamandır Bodrum'da orman ve kırsal yangınlarda profesyonel ekiplere destek oluyoruz. Sellerde yine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma gönüllüsü olarak bizimle birlikte çalışan birçok ekip var. Ben aynı zamanda insansız hava aracı pilotuyum. Drone kullanıyorum. Yangınlardan birkaç gün sonra yanan alanları görüntülemeye başladım" dedi.

'DOĞAYI SEVMEK YETMİYOR'

Doğayı, ormanı herkesin sevdiğini belirten Ünlü, fakat kimsenin yangını kendisinin çıkardığının ya da bir şekilde sebep olduğunun farkında olmadığını belirterek, "Araçlardan atılan sigara izmaritinden çıkmış, aynı şekilde cam şişelerin mercek görevi görmesinden çıkmış birçok yangınımız var. Doğayı sevmek her zaman yetmiyor. Yangın çıkan bölgede bir şişeyi arabasından atmış arkadaşımız, kendisini sorumlu hissetmeli. Sigarasını yanar şekilde atan arkadaşımız kendisini sorumlu hissetmeli. Biraz bunu fark ettirip gösterebilmek için insansız hava aracı ile bölgelerin görüntüsünü almaya başladık" dedi.

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