Bodrum'da yağmur sonrası güzel hava keyfi

BODRUM'da bu sabah başlayan yağmur ardından güneş yüzünü gösterdi. Yağmura karşı hazırlıklı olan bazı turistler şemsiyeyle dolaşırken, bazıları denize girdi.Bodrum'da bu sabah başlayarak aralıklarla süren yağmur sonrası, güneş kendini gösterdi. Hava sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı ilçede; tatilci ve turistler ilginç anlar yaşadı. Hazırlıklı olan bazı turistler, şemsiye ve yağmurluklarla dolaşırken; aynı anda bir yandaki koyda bulunan tatilciler ise denize girip güneşlendi. Ankara'dan kente tatile gelen öğretmen 35 yaşındaki Belgin Güleryüz, "Vallahi bugün çok şaşırdık 10 dakika önce yağmur yağdı şu anda çiseliyor ve biz güneş altında oğlumla denize giriyoruz, çok keyifli bir gün. Bodrum'un yağmurunu da güneşini de aynı anda gördük" dedi.

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