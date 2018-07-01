Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

Bodrum'da 'Troia' temalı defile

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - TASARIMCI Çiğdem Karavit, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018'in 'Troia Yılı' ilan edilmesinden esinlenerek, hazırladığı kadın- erkek yaz koleksiyonunu Bodrum'da tanıttı. Oyuncu Başak Parlak'ın...

Bodrum'da 'Troia' temalı defile

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - TASARIMCI Çiğdem Karavit, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018'in 'Troia Yılı' ilan edilmesinden esinlenerek, hazırladığı kadın- erkek yaz koleksiyonunu Bodrum'da tanıttı. Oyuncu Başak Parlak'ın baş manken olarak podyuma çıktığı defile ilgi gördü.
Tasarımcı Çiğdem Karavit, 6 ayda tasarladığı kadın ve erkek kıyafetlerinden oluşan 2018 yaz koleksiyonunu Bodrum'daki bir marinada düzenlendiği 'Euphoria Troia' defilesiyle tanıttı. Defilede 30 kostüm, 15 manken tarafından tanıtılırken, oyuncu Başak Parlak, defilenin baş mankenliğini yaptı. Gizem Barlak ile Ecem Begüm Yücetan'ın da podyumda yer aldığı defile, beğeni topladı. Defileyi dizi oyuncuları Zeynep Beşerler ve Melike Öcalan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi. Tasarımcı Karavit, "2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve UNESCO tarafından 'Troia Yılı' ilan edildiği için Troia temalı bir koleksiyon hazırladım. Modernize ederek, renklendirerek, hikayesini anlatarak, modern bir çizgi ile yapmaya çalıştım. Erkeklerde de renk kullandım. Çok fazla kadında da renk kullandım. Heykelimsi makyajlar yaptık, heykel efektli büstiyerler yaptık. Gladyatörü çağrıştıran günümüzde büstiyerler hazırladım. 'Helmet' dediğimiz gladyatör başlıkları, tüylü çanta havasında olan ama esasında kalkan olan aksesuarları tasarladım ve 6 aylık çalışma sonucunda 15 manken arkadaşımla bu defileyi gerçekleştirdik" diye konuştu. 
Defilenin sonunda şarkıcı Maya, canlı performans sergiledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325