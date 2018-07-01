Bodrum'da 'Troia' temalı defile

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - TASARIMCI Çiğdem Karavit, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018'in 'Troia Yılı' ilan edilmesinden esinlenerek, hazırladığı kadın- erkek yaz koleksiyonunu Bodrum'da tanıttı. Oyuncu Başak Parlak'ın baş manken olarak podyuma çıktığı defile ilgi gördü.

Tasarımcı Çiğdem Karavit, 6 ayda tasarladığı kadın ve erkek kıyafetlerinden oluşan 2018 yaz koleksiyonunu Bodrum'daki bir marinada düzenlendiği 'Euphoria Troia' defilesiyle tanıttı. Defilede 30 kostüm, 15 manken tarafından tanıtılırken, oyuncu Başak Parlak, defilenin baş mankenliğini yaptı. Gizem Barlak ile Ecem Begüm Yücetan'ın da podyumda yer aldığı defile, beğeni topladı. Defileyi dizi oyuncuları Zeynep Beşerler ve Melike Öcalan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi. Tasarımcı Karavit, "2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve UNESCO tarafından 'Troia Yılı' ilan edildiği için Troia temalı bir koleksiyon hazırladım. Modernize ederek, renklendirerek, hikayesini anlatarak, modern bir çizgi ile yapmaya çalıştım. Erkeklerde de renk kullandım. Çok fazla kadında da renk kullandım. Heykelimsi makyajlar yaptık, heykel efektli büstiyerler yaptık. Gladyatörü çağrıştıran günümüzde büstiyerler hazırladım. 'Helmet' dediğimiz gladyatör başlıkları, tüylü çanta havasında olan ama esasında kalkan olan aksesuarları tasarladım ve 6 aylık çalışma sonucunda 15 manken arkadaşımla bu defileyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Defilenin sonunda şarkıcı Maya, canlı performans sergiledi.

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