Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

BODRUM'da Ramazan Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin bir kısmı, son güne kalmamak için bugünden dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yolundaki tatilciler ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Turgutreis- Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler yoğunluğa neden oldu. İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde tek tük araç geçişi olması dikkati çekti.

Bazı tatilciler Bodrum'dan ayrılmadan önce günün anısına Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi manzarası önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.



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