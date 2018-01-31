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Bodrum'da 'Süper Kanlı Mavi Ay' tutulması 

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar kanlı ay tutulmasını ilgiyle izlendi. Yüksek yerlere çıkanlar ayın muhteşem manzarasınI izlerken bol bol fotoğraf çekti. 

Bodrum'da 'Süper Kanlı Mavi Ay' tutulması 
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar kanlı ay tutulmasını ilgiyle izlendi. Yüksek yerlere çıkanlar ayın muhteşem manzarasınI izlerken bol bol fotoğraf çekti. 

Bu yılın ilk önemli doğa olayında süper kanlı ay tutulması gerçekleşti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise saat 18.55 ile 19.50 arasında izlenen 'Süper Kanlı Mavi Ay' tutulmasını görmek isteyen vatandaşlar Değirmenler Tepesi ile 3 bin yıllık antik Myndos Kapısı'nın sur duvarları üzerine akın etti. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Kanlı Mavi Ay' tutulması için 9 yaşındaki kızı Karya Akgün ile Myndos Kapısı surlarına çıkan Selma Akgün (40), yaklaşık yarım saat ayın doğal güzelliğini seyretmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Akgün, "Ay'ın en güzel hallerinden birini bugün izledik, hava çok güzel ve açıktı, bu nedenle Ay'ı net olarak görebildik. Ancak söylenilen kırmızı rengi çok da algılayamadık ama kızımla birlikte muhteşem bir doğa olayının tanığı olduk" dedi.

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