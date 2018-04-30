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Bodrum'da siyah kuğu heyecanı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM sahilinde, bitkin halde görülen siyah kuğu, Türkiye'de bulunmayan cins olduğu belirlenince, tedaviye alınması için yakalanmaya çalışıldı. Kuğunun son görüldüğü bölgede, arama yapan AKUT ekibinin...

Bodrum'da siyah kuğu heyecanı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM sahilinde, bitkin halde görülen siyah kuğu, Türkiye'de bulunmayan cins olduğu belirlenince, tedaviye alınması için yakalanmaya çalışıldı. Kuğunun son görüldüğü bölgede, arama yapan AKUT ekibinin çalışmaları sonuçsuz kalınca, aramalar sonlandırıldı.
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, sahil kenarında, dün akşam saatlerinde dolaşanlar, kıyıda siyah kuğu gördü. Kuğuyu bir süre cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyenler, daha sonra bitkin görünen hayvanın fotoğraflarını Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile paylaştı. AKUT ekibi, kendilerine gönderilen görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne iletti. Şeflik tarafından incelenen görüntüler üzerine siyah kuğunun, Türkiye'de bulunmayan cins olduğu ortaya çıktı. Kuğunun yakalanması için AKUT ekibinden destek istendi. Çalışmalar, saat 00.00'da, siyah kuğunun son görüldüğü yer olan Bitez sahilinde başlatıldı. AKUT'tan 8 kişilik ekip, kuğuyu aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca, aramalar sonlandırıldı.
Akut Ekip Lideri Sadettin Uslu, "Siyah kuğu için gelecek ihbarları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın görüp, bilgi verdiği takdirde, kuğuyu koruma altına alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne ileteceğiz" dedi.

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