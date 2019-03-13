Bodrum'da şimşek ve yıldırımlar görsel şölen oluşturdu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarının ardından Bodrum'da sabah saat 04.00 sıralarında gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmurla birlikte gelen şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken, görsel bir şölen ortaya çıktı. Bazı fotoğraf tutkunları bu doğa olayını görüntüledi. Bitez Mahallesi'nde bir trafoya düşen yıldırım, elektrik kesintisine neden olurken, yağışın aralıklarla öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



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