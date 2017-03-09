Bodrum'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da akşam başlayan sağanak yağmur, bugün de etkili oldu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, bazı işyerlerini su bastı.

Bodrum'da dün saat 15.00'te başlayan, aralıklarla süren sağanak yağmur, bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Konacık, Turgutreis ve ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis Mahallesi'nde rögarların taşması sonucu dereye dönen sokaklarda, suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Bu sırada yoldaki suların yükselmesi nedeniyle bazı işyerlerini su bastı. Sahil Yolu'ndaki istinat duvarının yıkılmasıyla suların denize akması sağlandı. Çamurlu suyun denize akmasıyla denizin bir bölümü kahverengiye dönüştü.

Konacık Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde ise ulaşımda zorluklar yaşandı. Yol kenarında biriken suyun yükselmesi nedeniyle ulaşım zaman zaman tek şeritten sağlandı. Kentte son 24 saatte metrekareye yaklaşık 70 kilo yağış düştü.

METEOROLOJİ PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışın aralıklarla pazar günü akşamına kadar devam edeceğini açıkladı. Kentteki işletmecilerden İsa Deliaslan şönları söyledi:

"Yağmur nedeniyle sular yükseldi. Su dükkanın içine kadar girdi. Tehlikeyi önceden görmüştüm ve MUSKİ'ye dilekçe ile başvurmuştum. Ancak bir sonuç alamadık. Bugünse yağmur nedeniyle zarara uğradım. Top halindeki kumaşlar zarar gördü. Suyu emen kumaşlar artık kullanılmaz. Yaklaşık 150 bin liralık hasarım var, kim karşılayacak?" FOTOĞRAFLI

