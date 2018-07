Bodrum'da sıcağı gören plajlara koştu

BODRUM'da, artan hava sıcaklıkları plajlar ve havuz başlarının dolmasına neden oldu. Plajlarda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 38 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Plajları dolduranlar bol bol yüzüp, su sporları yaptı. Kimi tatilciler ise günibirlik turlara katılıp, cennet Karaada Adası, Poyraz Burnu, Orak Adası, Çatal Ada, Cennet ve Kisebükü koylarını gezdi. Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren ilçede, beach club ve otellerin havuz başları da dolarken, tatilciler çalan müzikler eşliğinde dans edip, eğlendi.

Otelerde doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığı ilçede turizm sezonun en hareketli günlerinden biri yaşandı. Otel yöneticisi 45 yaşındaki Mehmet Çelik, "Her şeyimiz güzel. Denizimiz tarihimiz, kültürümüz mavi yolculuğumuz eşsiz. İlçemize gelen turist istediği her şeyi gece eğlencesi dahil bulabiliyor. Turizm sezonun en hareketli günlerini yaşıyoruz. Bahanenin arkasına sığınmaya gerek yok işimizi iyi yaparsak turist her zaman gelir" dedi.



