Bodrum'da salsa rüzgarı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bodrum Dans Festivali' kapsamında, Türkiye Dans Federasyonu Türkiye Şampiyonası 5'inci Etap Salsa Yarışması yapıldı. Yarışmada kadın dansçılar, dansları ile olduğu kadar kostümleri ile de dikkat çekti.

Bodrum'da bu yıl Bodrum Dans Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 18'inci Bodrum Dans Festivali kapsamında Türkiye Dans Federasyonu Türkiye Şampiyonası 5. Etap Salsa Yarışması yapıldı. Yarışmaya 248 çift, 11 kadın solo ve 14 erkek solo dansçı katıldı. Yarışlar minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve yetişkinler olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı. Sporcular en iyi performanslarını sergileyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Dans Federasyonu Başkanı Tolgahan Çinkitaş'ın da aralarında olduğu yaklaşık 500 kişi birbirinden başarılı dansçıları izledi.

ŞIKLIK YARIŞI

Kadın dansçılar, performansları ile beğeni toplarken, kıyafetleri ile göz doldurdu. Dansçılar, birbirinden farklı kostümleri ile adeta şıklıkta da yarıştı. Salsa yarışmasının sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Miniklerde Antalya Sahne Sanatları Dans Sporları Kulübü sporcuları Ege Şen- Alina Turcan, yıldızlar on1 ve on2 kategorilerinde Nüans Dans Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yiğitalp Işıldere- Dilay Çetin, gençler on1 kategorisinde Toplu Ritimsel ikili Oynanan Dans Sporları Kulübü sporcusu Ali Canberk Soykök- Deniz Kantar, büyükler on1 ve on2 kategorisinde Tarz Dans Gençlik Spor Kulübü sporcuları Bora Güldemir- Nahida Aliyeva, Yetişkin on 1 kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Onur Tura- Serra Ercili, on2 kategorisinde Akif Okudan Gençlik Spor Kulübü sporcuları Metehan Güneş- Tuğla Üte birinci oldu. Kadınlar solo kategorisinde Aytunç Bentürk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nursel Can, erkekler soloda Boğaziçi Dans Sporları Kulübü sporcusu Emek Yeter birinci oldu. Derece giren sporcular, madalyalarını Türkiye Dans Federasyonu Başkanı Tolgahan Çinkitaş ve organizasyon komitesi üyeleri verdi. Yarışma, yarın Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılacak Latin Dansları müsabakaları ile sona erecek.

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