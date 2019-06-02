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Bodrum'da sahiller hareketlendi

BODRUM'a bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi. Sıcak hava nedeniyle bol bol yüzen tatilciler, güneşin de tadını çıkardı. Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, plajları doldurdu. Yerli tatilcilerle yabancı turistler...

Bodrum'da sahiller hareketlendi
BODRUM'a bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi. Sıcak hava nedeniyle bol bol yüzen tatilciler, güneşin de tadını çıkardı.
Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, plajları doldurdu. Yerli tatilcilerle yabancı turistler deniz ve güneşin keyfini sürdü. Tekne turu ile denize açılan turistler, bakir koylarda suya atladı. Plajlarda çocuklar kumdan kale yaparken anne ve babalar, kitap okuyup sohbet ederek dinlendi. Adrenalin tutkunları deniz paraşütü (parasailing) yaptı, gözyüzünde süzülerken sevinç çığlıkları attı. Bazı işletmelerin denizin içine koydukları salıncaklar da tatilcilerin ilgisini çekti. Birçok tatilci, bu salıncaklarda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum'da bayram hareketliliğinin yarın akşam saatlerinde artması ve bayramın birinci gününde zirve yapması bekleniyor.

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