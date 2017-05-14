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Bodrum'da sahiller dolmaya başladı

BODRUM'da havaların ısınmasıyla birlikte sahiller canlandı. Turistler serinlemek için kendilerini denize attı adeta yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu. Bodrum'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması ile birlikte tatilci ve turistler...

Bodrum'da sahiller dolmaya başladı
BODRUM'da havaların ısınmasıyla birlikte sahiller canlandı. Turistler serinlemek için kendilerini denize attı adeta yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.
Bodrum'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması ile birlikte tatilci ve turistler birlikte denize girdi, güneşlendi. Sahillerde renkli görüntüler oluştu. Bodrum Kumbahçe sahilinde bazı turistler, serinlemek için denize girdi bazıları güneşlenerek güneşin tadını çıkardı. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen ve ders yoğunluğundan bunalan öğrenciler de fırsatını bulup kendilerini denize attı. Çoğu kişi evlerinde oturmak yerine kafelerde oturup sohbet etmeyi, denizi seyretmeyi tercih etti. Bodrum'un canlanmaya başlaması esnafın da yüzünü güldürdü.

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