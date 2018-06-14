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Bodrum'da sahiller doldu

BODRUM'da bayram tatili için gelenler sahilleri doldurdu. Şehir merkezindeki Kumbahçe plajında denizde ve karada adım atacak yer kalmadı. Ramazan Bayramı nedeniyle Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir gibi yakın illerden öğle saatlerinde çıkarak...

Bodrum'da sahiller doldu
BODRUM'da bayram tatili için gelenler sahilleri doldurdu. Şehir merkezindeki Kumbahçe plajında denizde ve karada adım atacak yer kalmadı.
Ramazan Bayramı nedeniyle Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir gibi yakın illerden öğle saatlerinde çıkarak akşam Bodrum'a tatile gelenler, şehir merkezindeki plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da kalacakları otel ve evlere yerleştikten hemen sonra sahile koşan tatilciler, bol bol denize girdi ve güneşlendi. Kumbahçe sahilinde ne denizde ne de karada adım atacak yer kalmadı.
Manisa'dan ailesi ve köpeği ile birlikte gelen ve bir şirkette asistan yardımcılığı yapan Melike Çelik, "Tatile girer girmez hemen yola çıkıp Bodrum'a geldik. Akşamdan yol hazırlığımızı yapmıştık. Tabii ki köpeğimiz Koçi'yi de evde yalnız bırakamazdık. Oda bizimle birlikte tatile geldi. Erken geldik ama sahiller oldukça kalabalık, zor yer bulduk" dedi.

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