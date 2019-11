Bodrum'da sağanak sonrası temizlik (2)

'EVİMİ SU BASACAK, KORKUSUYLA UYUYAMADIM'



Bodrum'da, dün akşam etkili olan sağanakta birçok ev ve iş yerini su basarken, ilçe sakinleri, zor anlar yaşadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren temizlik çalışmalarının ardından Bodrum'da hayat normale döndü. Yağmurun en çok etkilediği yerlerden biri de Türkkuyusu Mahallesi oldu. Her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Evini kanalizasyondan gelen pis suların bastığını anlatan Sevim Topçu (83), "Dün akşam yattıktan sonra yağmurun sesini duydum. Evimi su basacak, korkusuyla uyuyamadım. Banyoya girdiğimde pis suların taşmaya başladığını gördüm. Saat 03.00'e kadar evime dolan pis suları temizledim. Ben yalnız yaşayan yaşlı bir kadınım ve yardım bekliyorum. Her yağmurda, kanalizasyondan taşan pis sular evime doluyor" dedi.



'GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKUYORUZ'



Mahalle sakinlerinden Sibel Arslan (40) da mutfağına dolan sular nedeniyle elektronik eşyalarının bozulduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Sabaha kadar uyumadık. Her yağmurda evimizi su basıyor. Geçen sene mahallemizdeki rögar kapatıldı ve rögar kapatıldıktan bu yana her yağmurda evimizi su bastı. Bıçak artık kemiğe dayandı. Durumu yetkililere bildirdiğimizde yalnızca iyi dileklerini bildiriyorlar. Yağmur yağdıktan sonra mutfak lavabolarımın içinde sular kaynamaya başladı. Yolu da yükseltileri için evlerimiz su basıyor. Mutfağım çamur içinde kaldı. Elektronik eşyalarımız kullanılmaz hale geldi."



Sibel Arslan'ın eşi Mecnun Arslan (45) ise "Evin içindeki suyu sabaha kadar boşaltmaya çalıştık. Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz. Gök gürültüsü duyduğumuz zaman korkar hale geldik" diye konuştu.



Mahalleliden Halil Öncel (52) de her yağmurun kendileri için kabus haline geldiğini belirterek, "Her yağmurda mahalleyi su basıyor. Ne yazık ki bu duruma bir çözüm üretilemiyor. Ne zaman yağmur yağsa mağdur oluyoruz. Yağmur bizim için kabus anlamına geliyor" dedi.





Tolga TAHÇI/BODRUM (Muğla)