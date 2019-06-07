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Bodrum'da plajlar yine dolu

BODRUM'da, bayram tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte bir yandan dönüş hareketliliği başlarken, sıcak hava nedeniyle plajlar bugün de doldu. Kalan tatilciler ve Bodrumlular, sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti. Bayram tatili dolayısıyla...

Bodrum'da plajlar yine dolu
BODRUM'da, bayram tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte bir yandan dönüş hareketliliği başlarken, sıcak hava nedeniyle plajlar bugün de doldu. Kalan tatilciler ve Bodrumlular, sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti.
Bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Bodrum'da sıcak havanın da etkisiyle sahillerdeki hareketlilik devam ediyor. İlçede bulunan birçok kişi Kumbahçe, Bardakçı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yahşi, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Torba ve Yalıçiftlik sahillerini doldurdu. Sıcak havadan bunalanlar denize ve havuzlara girerek serinledi. Bazı tatilciler ise su sporları yaparak eğlendi. Yerli ve yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği Gümbet Plajı'nda denize kurulan salıncaklarda fotoğraf çektirmek isteyen tatilciler kuyruğa girdi. Bazı tatilciler ise denizin içerisine konulan oturma gruplarında soğuk içeceklerini yudumladı. Kimileri ise köpekleriyle birlikte denize girdi. Son gün yoğunluğuna takılmamak için erken yola çıkan tatilcilere rağmen plajlardaki yoğunlukta azalma olmaması dikkat çekti.

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