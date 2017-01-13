Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da kıyıya vurmuş ölü caretta caretta bulundu. Kaplumbağayı bulan amatör balıkçı Nevzat Kanberoğlu, caretta caretta ölümlerinin arttığını belirtip, önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını istedi.

Amatör olta balıçısı Nevzat Kanberoğlu, bugün sabah saatlerinde Güvencinlik Koyu'nda kıyaya vurmuş 50 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında ölü caretta caretta buldu. Yaklaşık iki hafta önce telef olduğu sanılan caretta caretta, belediye zabıta ekipleri tarafından alınarak, belediye çöplüğüne götürülüp gömüldü. Bunun son iki ay içinde ölü bulanan altıncı deniz kaplumbağası olduğu, dört deniz kaplumbağasının da telef olmak üzereyken bulunup Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındığı belirtildi.

BALIK ÇİFTLİKLERİ DENETLENSİN

Caretta caretta ölümlerinin arttığını belirten amatör olta balıkçısı Nevzat Kamberoğlu şunları söyledi:

"Kendini balıkçı sayıp, ağına düşen deniz kaplumbağasını öldüren insan müsveddeleri yüzünden yarımadanın her yeri ölü caretta ile doldu. Bu katliama kimse 'dur' demeyecek mi? Gittiğimiz yerlerde devamlı ölü caretta caretta görür olduk. Genelde Güllük Körfezi'nde sistemli olarak deniz kaplumbağalarını katlediyorlar. Aynı şekilde balık çiftlikleri periyodik olarak av tüfeğiyle martıları vuruyor. Denizde sık sık martı ölülerine de rastlıyoruz. Tahminimce oradaki bekçiler, çiftliğe çok yaklaşan caretta carettalara da ateş ediyorlar. Çünkü caretta carettalar hava alabilmek için çok sık su üstüne çıkar. Bir başka konu ise Güllük Körfezi'nin tüm kıyılarının balık çiftliklerinin yeşil halatlarıyla dolu olması. Balık çiftlikleri havuzlardaki balıkları toplarken, halatları da kesip suya bırakıyorlar. Maalesef hiçbir kontrol mekanizması yok. Bu kişilerin doğaya saygıları kalmamış. Caretta caretta ölümlerinin önüne geçilmesi için denetimler artırılmalı."

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