Bodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 56'ncı yıl dönümünde, Nebil Özgentürk'ün 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi.Bodrum Belediyesi, Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sinema tadındaki belgesel filmleriyle tanınan Nebil Özgentürk'ün, Nazım Hikmet ve kader arkadaşı Ramiz Demirkuşak'ın yol arkadaşlığını anlattığı eseri 'Nazım'ın Kanatları', izleyiciye sunuldu. Özgentürk'ün 1001'inci belgeseli olma özelliği taşıyan eserin özel gösterimi, Trafo Kültür Merkezi'nde yapıldı.Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, gazeteci Nebil Özgentürk ile İlhan Şeşen, Mustafa Alabora, Metin Uca, yazar Arif Keskiner gibi ünlü isimler de gösterimi izledi. Başkan Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecede Özgentürk Nazım'ın 'Vasiyet' adlı şiirini de okudu.Daha sonra da Başkan Aras ile birlikte Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor' adlı şarkısını seslendirdi. Etkinlik, sözleri Nazım Hikmet'in ait olan 'Ceviz Ağacı' şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi. Etkinliğin sonunda Nebil Özgentürk, kitaplarını okurları için imzaladı.Tarihin zor dönemlerinde büyük dehalar ortaya çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle dedi:"Bu insanların öncüsü büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nazım Hikmet de aynı dönemin insanıydı. Türkiye'de, Atatürk'ün toplumda yaptığı değişimi, Nazım da Türk dilinde yapmıştı. Nazım Hikmet'in bir özelliği daha vardı. Yurt dışında ünlenip de Türkiye'de daha sonra tanınan bir şair. Çok önemli bir insan, çok önemli bir değer. Keşke onunla aynı dönemde yaşasaydık. Ama onu hiç unutmayacağız. Ben bu belgeseli yapan tüm emekçilere, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."Aras, Nazım Hikmet'in mezarının Türkiye'ye getirilebilmesi için Özgentürk'ün girişimlerine destek vereceğini de sözlerine ekledi.FOTOĞRAF