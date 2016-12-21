Bodrum'da Nartugan Şenliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Nar Tugan Kültür Etkinlikleri, Gündoğan Halk Plajı'nda başladı.

Peynirçiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 7'nci Nar Tugan Kültür Etkinlikleri, bugün öğleden sonra Gündoğan Plajı'nda şenlik ateşinin yakılmasıyla başladı. 4 derece soğukta ve rüzgarlı havada yapılan şenlikte dilek tutmak isteyenler, Akçam ağacının renkli çaputlarla donattı; dilek tuttu. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 600 kişinin izlediği etkinlikte bale ve dans eğitmeni 38 yaşındaki Şanda Karhanlı'nın otantik şaman kıyafetleri ve müziğiyle yaptığı şaman dansı büyük ilgi gördü. Ateşin etrafından dans eden Karhanlı'ya, şenliğe katılanlarda destek verdi. Şenliğe katılanlara mandalina ve sahlep ikram edildi. Şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

4 BİN YILLIK GELENEK YAŞATILIYOR

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Peynirçiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, şenliğin 4 bin yıl önce Altaylar'da yaşayan Türklerin inançlarına göre başladığını, günün gecesinde ışığın karanlığı yendiğini ve günlerin uzamaya başlaması nedeniyle düzenlendiğini söyledi. Unutulmaya yüz tutan bir Türk geleneğini tekrar canlandırıldığını söyleyen Höcek, "Amacımız binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak. Türkler güçlü dönüşünü, Nartugan'ı Akçam ağacı çevresinde kutlarlardı. Nar Tugan şenlikleri günümüzde halen kuzey halklarında kutlanmaktadır. Şenlik ateşi kokteyl, konser ve Orta Asya'ya bizi götürecek dans performansının sergilendiği etkinlikler yeni yıl öncesinde ilçemize renk ve heyecan getirdi. Soğuk havaya rağmen katılımında yüksek olması çok sevindirici. Geleneksel değerlerimizi kültür ve sanat etkinlikleri ile unutturmamaya çalışıyoruz" dedi.

Nar Tugan etkinlikleri yarın Bodrum'un Kumbahçe sahilinde düzenlenecek müzik, dans ve ateş yakılarak kutlanmaya devam edecek.

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