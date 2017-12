Bodrum'da 'meralar halka kalsın' eylemi

BODRUM'da meraların, doğal ve arkeolojik sit alanlarının 49 yıllığına turizm amaçlı tahsis edilmesi kararını protesto eden ilçe sakinleri, 'Meralar halka kalsın tarih ve doğa yağmalanmasın' eylemi yaptı. Küdür Yarımadası'nda gerçekleşen eyleme CHP'li milletvekilleri de destek verdi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki 1'inci derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki 470 hektarlık alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından turizme tahsis amaçlı 49 yıllığına kiraya verilebilecek olmasına tepki olarak, CHP ilçe örgütü tarafından eylem düzenlendi. Küdür Yarımadası'ndaki Kuzey Koyu Halk Plajı'nda ve merada düzenlenen eyleme CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sanatçıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Ellerinde, 'Akdeniz foklarını koruyalım', 'Yarın çok geç olabilir', 'Doğal yaşamı koruyalım', 'Beach değil kumsal kalmak istiyoruz', 'Meralar tahsis edilemez' yazılı dövizlerle eyleme gelen kalabalık, 'Küdür Yarımadası'na dokunma. Plajlar ve koylar halkındır' yazılı pankart açtı. Eylemcileri, polisler uzaktan izledi. İnsan zinciri oluşturarak sık sık "Sahiller bizimdir, bizim kalacak" sloganları atan eylemciler, daha sonra basın açıklaması yaptı.

'FOKLARIN BARINMA VE ÜREME ALANLARI YOK OLACAK'

CHP Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Başar Bıyıklı, Küdür Yarımadası'ndaki meralar, 1. derece doğal ve arkeolojik sit ve halka açık koylar olmak üzere toplam 470 hektarlık alanın tahsis değişikliği yapılarak imara açılmasının yasalaştırıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Sadece Bodrumluların ve yerli turistlerimizin değil, dünya turistlerinin rahat nefes alabildiği Akdeniz foklarının üreyip, yaşama olanağı bulduğu bu koyların imara açılması buranın betona dönüştürülmesi demektir. Yerel balıkçı tekneleri ve tur teknelerinin turizm yaptığı ve sadece turizm amaçlı kullanılan bu koyların rant amaçlı imara açılacak olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu katliama seyirci kalmayacağız. Küdür Yarımadası on binlerce yıl doğal kaldı, doğal kalmaya devam edecektir. Akdeniz foklarının yaşam alanları ellerinden alınmasın, meralar hayvanlarımıza kalsın."

'KATLİAMA SEYİRCİ KALAMAYIZ'

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen de bakir, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Küdür Yarımadası'nda çakılacak her bir çivinin, dökülecek her bir betonun katliama neden olacağını söyledi. Seymen, "Burada yörenin köylüleri aynı zamanda hayvancılık yapmaktadır, o nedenle onlarca yıldır burası mera olarak kullanılmakta. Halk, buradaki koylardan ücretsiz yararlanmaktadır. Burası turizme açıldığında Yalıkavak ve Bodrum'un en bakir, en doğal görünüme sahip yarımadası yok olacağı gibi ileride telafisi mümkün olmayan sosyal sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle bu kararın yeniden gözden geçirilmesini ve iptal edilmesini istiyoruz. Ranta gözü doymayanların Küdür Yarımadası'ndan ellerini, planlarını çekmelerini ve buranın mera olarak kalmasını istiyoruz. Katliama seyirci kalamayız; bırakın koylarımızı, toprağımız meramızı bize kalsın" diye konuştu.

Milletvekili Akın Üstündağ ise "Torba yasa ile çıkarılan bu kanun maddesi sadece Küdür Yarımadası'nı değil Türkiye' nin kıyı şeridindeki bütün doğal ve arkeolojik sit alanlarını vuracak, imara açacaktır. Eğer bunun önüne geçilmez ise çok değil bir yıl içerisinde buralarda binaları göreceğiz ve geri dönüşü olmayacak. Bu nedenle gerek Meclis'te gerekse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Açıklamaların ardından bir süre alkışlı protestoda bulunan kalabalık, dağıldı.

