Bodrum'da mantar avı uyarısı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da son günlerdeki yağmurlu havaların ardından kırlar ve ağaçlık alanlar mantarlarla doldu. Bu durumu fırsata çeviren Bodrumlular, 'mantar avına' çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mantar Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Işıloğlu bilinçsiz ve tanımadan toplanarak yenilen mantarın Rus ruleti oynamaktan hiçbir farkı olmadığını belirtip, uyardı.

Bodrum'da yağmurlu havaların ardından topraktan adeta mantarlar fışkırdı. Yağmur nedeniyle evlerine kapanlar, güneşin yüzünü göstermesiyle soluğu kırlara ve ormanlık alanlarda alanlar, bol bol oksijen depolarken, bir yandan da doğada kendiliğinden yetişen mantarlardan topladı. Gümüşlük Mahallesi'nde emekli kaptan olan eşi Alaattin İnce (53) ile mantar toplamaya çıkan Nesrin İnce (47), 1.5 kilogram ağırlığında körek mantarı buldu. Kısa sürede eşiyle birlikte 5 kilogram mantar topladıklarını belirten Nesrin İnce, "Yağmur, boldu. Şu an tam mantar zamanı. Kırlarda mantar bollaştı. Özellikle 'körek' cinsi mantar çok bulunuyor. Doğadaki bu lezzet fırsatını kaçırmamak lazım. Ancak, dikkatli olmak gerek. Mantar toplamaya çıkanların mutlaka zehirli mantarları ayırt edebilecek bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde lezzet kabusa dönüşebilir. O nedenle mantar türlerini iyi bilen birileri ile toplamakta fayda var" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mantar Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Işıloğlu da bilinçsiz ve tanımadan toplanarak yenilen mantarın Rus ruleti oynamaktan hiçbir farkı olmadığını belirtip, uyardı. Prof. Dr. Işıloğlu, "İnsan hayatı, tehlikeye atılacak kadar önemsiz değildir. Bu nedenle zaman zaman bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla 'mantar avı' gezileri düzenleyerek, mantardan zehirlenme ve ölümleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Bölgemizdeki yaklaşık 300 mantar türünden 50'ye yakını zehirlidir. Yurt genelinde ise 2 bin 500 mantar türünden 100'e yakını zehirli. Kısacası mantarlar doğadan rastgele toplanıp, tüketilmemelidir. Çünkü, doğada yetişen mantar zehirli mi değil mi bunu ayıran kriter yoktur. Zehirli ve yenen mantarlar birbirine benzer olduğundan karıştırma riski yüksektir. Ayrıca bu mantarlar aynı ortamda yan yana bile yetişebilir. Risk bu nedenle oldukça fazladır" dedi.

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