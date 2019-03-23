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Bodrum'da liseliler Barış Manço'yu şarkılarıyla andı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir lisede düzenlenen etkinlikte Barış Manço, şarkılarıyla anıldı. Bodrum Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde '20. Yılın Özlemiyle Barış Dolu Şarkılar'...

Bodrum'da liseliler Barış Manço'yu şarkılarıyla andı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir lisede düzenlenen etkinlikte Barış Manço, şarkılarıyla anıldı.
Bodrum Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde '20. Yılın Özlemiyle Barış Dolu Şarkılar' adlı konser düzenledi. Konuşma yapan Okul Müdürü Bilal Turgut, Barış Manço'nun herkesin hayatında farklı bir yeri bulunduğunu belirtti. 500 kişilik salonda yaklaşık 700 kişinin izlediği konserde, merhum sanatçı Barış Manço'nun birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Müzik öğretmeni Canan Aydemir öncülüğünde konsere hazırlanan Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri, performansıyla salonu dolduranlardan tam not aldı. Dönence şarkısıyla başlayan konserde Manço'nun hayatı sinevizyon gösterisi ile anlatıldı. Konser sonunda genç müzisyenler, uzun süre ayakta alkışlandı. Barış Manço'nun yakın dostları ve çalışma arkadaşları İzzet Öz, Tamer Şahin, Cem Sayar, Eser Taşkıran, Mine Mucur, Ömer Yüzbaşıgil, Afak Algan ve Baran Yıldırım ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar konseri izledi.

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