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Bodrum'da kupa Rusya'nın oldu

BODRUM'da, 7'ncisi bu yıl düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta'da (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) Country Cup Rusya'nın oldu. Yarışlar boyunca denizde çok renkli görüntüler oluştu. Bodrum Belediyesi himayesinde,...

Bodrum'da kupa Rusya'nın oldu
BODRUM'da, 7'ncisi bu yıl düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta'da (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) Country Cup Rusya'nın oldu. Yarışlar boyunca denizde çok renkli görüntüler oluştu.
Bodrum Belediyesi himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteğiyle ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor ev sahipliğinde düzenlenen BIOR'a, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katıldı. İlk iki gün sonuçlarına göre en yüksek puanı alarak kendi ülkesini temsil etmeye hak kazanan optimistçiler, Country Cup'ta yarışırken, yarış kısa parkurda toplam üç etaptan oluştu. Rüzgarın çok düşük olduğu havada yarışan küçük yelkenciler, ülkelerini temsil etmek için kıyasıya mücadele ortaya koydu.
Renkli görüntülerin oluştuğu etaplar sonunda Rusya'dan Artem Maximkin birinci, Türkiye'den Alp Namdar ikinci, Hollanda'dan Annemijn Algra ise üçüncü oldu. BIOR'da dün gerçekleşen ikinci gün yarışlarında 2 kategoride düzenlenen 15 yarış sonucunda, seniorlar kategorisinde Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulubü'nden Alp Namdar, juniorlar kategorisinde ise Foça Yelken İhtisas Kulübünden Mert Doğan birinciliği elde etti. BIOR, bugün 14.00'te verilecek start ile devam edecek.

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