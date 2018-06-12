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Bodrum'da küçük kaleciler suda antrenman yaptı

SPOR Toto Süper Lig ekibi Göztepe Spor'un kaleci antrenörü Suat Arıcan, Bodrum'daki bir futbol okulunda, çocukların eğitimine katıldı. 2 gün süren eğitimin sonunda çocukların bu günleri keyifle hatırlaması için Arıcan, son antrenmanı...

Bodrum'da küçük kaleciler suda antrenman yaptı
SPOR Toto Süper Lig ekibi Göztepe Spor'un kaleci antrenörü Suat Arıcan, Bodrum'daki bir futbol okulunda, çocukların eğitimine katıldı. 2 gün süren eğitimin sonunda çocukların bu günleri keyifle hatırlaması için Arıcan, son antrenmanı denizde yaptı. Çocukların topu tutmak için denizde zıplayıp suya atlaması renkli görüntüler oluşturdu.
Bodrum'da hizmet veren Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nu, Göztepe Spor'un kaleci antrenörü Suat Arıcan ziyaret etti. Antrenör Suat Arıcan, gelecekte altyapı takımlarında mücadele etme şansı bulunan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların son iki antrenmanına Arıcan da katılıp, destek verdi. Çocuklara normal antrenmanlarının yanı sıra kaleciliğe yönelik de çalışmalar yaptıran Arıcan, bu eğitimi mutlu olarak hatırlamaları için son antrenmanı denizde yaptırdı. Futbol okulundaki çocuklar, 2 günlük eğitimi renkli görüntülerle tamamladı.
Antrenör Suat Arıcan, Bodrum'daki futbol okulunda kaleci portföyünün yüksek olduğunu belirterek, "Kaleci portföyü çok inanılmaz. Yaklaşık 15-20 kaleci adayı var. Bizim de amacımız bu çocukları burada keşfetmek, yeni Beto'ları, yeni Eren'leri, yeni Göktuğ'ları, yeni Arda'ları ülkemize kazandırmak. 2 gün boyunca çok güzel çalıştık. Buradaki en büyük eksikliğimiz kaleci antrenörünün bulunmayışıdır. Eğitim 2 gün bile olsa çocuklar çok güzel gelişim gösterdiler. İnşallah, bu doğrultuda aynı şekilde devam ederler. Denizde antrenman biraz daha farklı. Bizim amacımız sahada ama çocuklara da eğlence olması açısından ayrıca bir aktivite yaptık, onlar daha çok mutlu olsun diye. Yoksa işimiz yeşil sahalarda" dedi.

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