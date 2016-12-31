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Bodrum'da kazalar MOBESE'de

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl yaşanan bazı trafik kazaları, emniyetin MOBESE kameralarınca görüntülendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları, bu yıl içinde meydana gelen bazı kameraları görüntüledi. Bodrum'un...

Bodrum'da kazalar MOBESE'de
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl yaşanan bazı trafik kazaları, emniyetin MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları, bu yıl içinde meydana gelen bazı kameraları görüntüledi. Bodrum'un Gümbet, Elele, Lise, Emniyet Müdürlüğü kavşakları ile Emin Anter Bulvarı, Cevat Şakir Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen otomobil ve motosiklet gibi çeşitli araçların karıştığı kazalar, sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi.
Kazalardan birinde, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün kırmız ışıkta geçerek çarptığı motosiklet üzerindeki biri kadın diğeri erkek iki kişinin, kaskları sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu görüldü. Bir diğer kazada ise otomobil sürücüsünün dikkatsizce manevra yapması sonucu, baba ve oğlun bulunduğu motosiklete çarparak yerde sürüklenmesi yer aldı. Baba ve oğlun kazayı, ufak sıyrıklarla atlattığı görüldü. Kazaların büyük bölümünün kavşaklarda, hız yüzünden yaşanması dikkati çekti.

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