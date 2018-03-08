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Bodrum'da kadınlar günü yürüyüşü düzenledi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.  Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Bodrum'da kadınlar günü yürüyüşü düzenledi
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. 
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe 100'e yakın kadın ellerinde dövizler ve kadını temsil eden simgelerle katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayan yürüyüş İskele Meydanı'nda son buldu. Kadınlar, 'Zıkkımın kökü dolapta İsyan sokakta', 'Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana', 'Yaşasın kadın dayanışması', 'Kadınlar artık susmayacaklar', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük" sloganları atarak yürüdü. 
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan; kadılarla birlikte sömürüye, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe ve şiddete karşı duruşlarını ve isyanlarını dile getirdiklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. 
Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda bendir, davul ve düdük çalarak şarkılar söyleyen kadınlar etkinliğin ardından olaysız dağıldı.

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