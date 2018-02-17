Bodrum'da kadınlar farklılıklarıyla birlik oluşturacak

MUĞLA'nın Bodrum Kadın Dayanışma Derneği kadına yönelik ayrımcılık, cinsiyetçilik, nefret saldırıları ve şiddete karşı alınabilecek önlemleri konuşmak için bir araya geldi.Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı, Nefret Saldırıları ve Şiddet' konulu atölye çalışması düzenlendi. Sadece kadınların katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar, yaşadıklarını paylaşarak birbirlerine güç verdi. Atölye çalışmasına konuk olarak Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL) üyesi Seçin Tuncel, Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği üyesi Buse Kılıçkaya ve tek kişilik gösteriler yapan Zeynep Esmeray Özatik de katıldı. Konuşmacılar yaşamlarında karşılaştıkları sorunları, atölyeye katılan kadınlarla paylaştı.Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, homofobi ve transfobi üzerine atölyeler düzenlediklerine dikkat çekerek, "Kadın olmanın farklı halleri var. LGBT hareketi içinde kendini lezbiyen diye tanımlayan, trans olan kadınlar, biseksüel kadınlar var ve bunlara karşı da farklı bir ayrımcılık uygulanıyor. Birbirimizin arasındaki o nefret söylemi ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yüzleşme atölyeleri oluyor aslında bu atölyeler. Bu yıl özellikle LGBT hareketine yönelik son dönemlerde son birkaç kadını eyleminde bu renklerin yasaklanıp, terör renkleri gibi tanımlar kullanıldı. Buna itirazımız var. Her kadın kendi rengini kendisi tanımlamalı. Sarının, kırmızının bir dolu rengi var. Hem yüzleşmeye devam edelim hem de kadınlığın farklı hallerine uygulanan ayrımcılığı ortaya çıkaralım hem de bu ayrımcılığa karşı geliştirilen nefret söylemini durdurmak için bir araya geldik" dedi.

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