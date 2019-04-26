Bodrum'da kaçak iskeleler yıkıldı

BODRUM'da kaçak olduğu tespit edilen 2 iskele, belediye ekiplerince yıkıldı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün Akyarlar Mahallesi Akçabük Mevkii'nde kaçak olarak inşa edilen iki ayrı iskelede yıkım işlemi başlattı. Jandarma ve belediye zabıta ekiplerinin de hazır bulunduğu yıkımda, önce iskele tahtaları söküldü. Daha sonra demir konstrüksiyon, oksijen kaynağıyla kesildi. Yıkım işlemini çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, yasalar ve mevzuat dahilinde çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir işletmemizi mağdur etmek istemiyoruz. Tek derdimiz, Bodrum'u korumak, kollamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir turizm kenti bırakmak. Doğamızın, tarihimizin, kültürel varlıklarımızın değerini biz bilmezsek, kimse bilmez" dedi.

Bodrum'da halk plajları konusunda da vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar başlatılacağını söyleyen Başkan Aras, "Bodrum halkı halk plajında ne görmek istiyorsa, onu yapacağız. Bunun sözünü vermiştik. Amacımız, plajlarımızı doğal güzelliklerine kavuşturmak. Halkımızın plajlardan ve denizimizden rahatça ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak, önceliklerimiz arasında" dedi.



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