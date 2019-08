Bodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümleri yıkılıyor

Taylan YILDIRIM- Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'un Gündoğan Mahallesi'ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin, imar ile yapı ruhsatına aykırı olan bölümlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. Yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemeyen firma yetkilileri, kaçak bölümleri kendilerinin yıkacağını belirtti. Yetkililerin gözetiminde ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün kaldırılması için firma elemanlarınca çalışma başlatıldı.

Bodrum'daki kontrolsüz yapılaşmayla ilgili gelen tepkilerin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da salı günü ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin de daha önce imar planına aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararının hemen ardından belediye ekipleri, yapımıyla tartışmaların merkezinde bulunan The Bo Viera projesinin inşaatının devam ettiği Gündoğan'a gitti.

ŞİRKETTEN 'BİZ YIKALIM' KARARI

Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetimindeki inşaat firması çalışanları, asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye başladı. Beton blokların kesiminin tamamlanmasından sonra bunların vinçle alınacağı öğrenildi. Çalışmaların ne kadar süreceğine, beton blokların ne zaman kaldırılacağına dair gerek yetkililerden gerekse inşaat şirketi görevlilerinden açıklama yapılmadı.

İMAR DAVASI DANIŞTAY'DA

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa Grup) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.