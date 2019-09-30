Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde daha önce birçok kez patlayan DSİ içme suyu isale hattı, 1328'inci kez patladı. Patlaktan akan tonlarca su, zemin kattaki ev ve iş yerleriyle, sahildeki otelde su baskınına yol açtı. Bodrum'da 5 yıldır aralıklarla...
GENEL 30.09.2019, 15:29
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde daha önce birçok kez patlayan DSİ içme suyu isale hattı, 1328'inci kez patladı. Patlaktan akan tonlarca su, zemin kattaki ev ve iş yerleriyle, sahildeki otelde su baskınına yol açtı.
Bodrum'da 5 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında aynı sorun tekrar yaşandı. Bugüne kadar defalarca patlayan isale hattı, bu kez, saat 02.00 sıralarında, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde, 1328'inci kez patladı. DSİ içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. O esnada yoldan otomobiliyle geçen bir kişi, korkulu anlar yaşadı. Sürücü aracından son anda inip uzaklaşırken, otomobil çukurda kaldı. Patlayan hattan çıkan tonlarca su, caddenin alt tarafında bulunan bir sitenin zemin katındaki evlerde, ayrıca sahilde bulunan bir otelde su baskınına yol açtı. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken; bazı odalar ve restoran bölümleri sular altında kaldı. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı oteldeki müşterilerin tahliye edileceği öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede çalışmalara başlandı. Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patlağı onarmaya çalışırken, patlak nedeniyle Bodrum'un bazı mahallelerine ise su verilemiyor.
Bodrum'da 5 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında aynı sorun tekrar yaşandı. Bugüne kadar defalarca patlayan isale hattı, bu kez, saat 02.00 sıralarında, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde, 1328'inci kez patladı. DSİ içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. O esnada yoldan otomobiliyle geçen bir kişi, korkulu anlar yaşadı. Sürücü aracından son anda inip uzaklaşırken, otomobil çukurda kaldı. Patlayan hattan çıkan tonlarca su, caddenin alt tarafında bulunan bir sitenin zemin katındaki evlerde, ayrıca sahilde bulunan bir otelde su baskınına yol açtı. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken; bazı odalar ve restoran bölümleri sular altında kaldı. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı oteldeki müşterilerin tahliye edileceği öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede çalışmalara başlandı. Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patlağı onarmaya çalışırken, patlak nedeniyle Bodrum'un bazı mahallelerine ise su verilemiyor.
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2