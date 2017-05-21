Bodrum'da huzur uygulamaları başladı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet ve Barlar Sokağı'ndaki barlarda kimlik kontrolü yaptı.

Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda ve Bodrum'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sezon başında huzurun sağlaması ve sorunsuz bir yaz dönemi yaşanması için operasyonlara başladı. Gece saat 00.00'da 200 polisle ilk olarak Gümbet'teki barlara habersiz operasyon düzenledi. Polisler mekanlara dağılarak, eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi. Mekanlarda uyuşturucu ve kimlik kontrolleri yapılırken, aranması olan şahıslara yönelik genel bilgi kontrolleri yapıldı, 18 yaş sınırlamasına dikkat çekildi, işletmeler bu yönde uyarıldı. Silahlı polisler arama yaptıkları mekanlarda, giriş- çıkışa izin vermedi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ise uygulamaları yerinde takip ederek, uygulamayı yönetti. Bomba arama köpeği Çapkın da operasyonda görev aldı. Gümbet'teki uygulamanın ardından, Bodrum Barlar Sokağı'nda aramalara devam eden ekipler, gece boyunca bin kişinin genel bilgi kontrolünü yaptı. Araması olan kişiler gözaltına alınırken, 18 yaşından küçükleri bara alan mekanlar uyarıldı. Uygulamanın, sezon içinde sık sık tekrarlanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI