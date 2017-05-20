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Bodrum'da 'hakkına hukukuna sahip çık' eylemi

BODRUM'da kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevine destek, Sözcü gazetesine yönelik operasyona karşı ise tepkilerini göstermek isteyen bir grup,...

Bodrum'da 'hakkına hukukuna sahip çık' eylemi
BODRUM'da kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevine destek, Sözcü gazetesine yönelik operasyona karşı ise tepkilerini göstermek isteyen bir grup, 'Hakkına Hukukuna Sahip Çık' adlı eylem yaptı.
Gümüşlük Mahallesi sahilinde Gümüşlük Forumu üyeleri tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen 'Hakkına Hukukuna Sahip Çık' eylemine, yaklaşık 30 kişi katıldı. Ellerinde 'Haksızlığı hukuksuzluğa hayır', 'Akademisyenlere ses ver sıra çocuklarımıza geldi', 'Adalet istiyoruz', 'Ekmek kavgası haktır', 'Nuriye Gülmen, Semih Özakça ses ver' pankartları ile bugün boş çıkan Sözcü Gazetesi'ni taşıyan grup, alkışlı protesto gösterisi yaptı. Göstericileri tatilde bulunan yerli turistler de ilgi ile izledi.
Açıklama yapan Sebahattin Budak, "Ülkemizde acımasızca devam eden hak ihlallerine, bilhassa kanun hükmünde kararnamelerle adeta cadı avına çıkılmasına tepki gösteriyoruz" dedi.
Grup, yaklaşık 20 dakika süren eylemini alkışlı protestoyla sona erdirdi.

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