Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...

Bodrum'da güzel hava keyfi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde güzel havayı görenler soluğu sahilde alırken, kıyı şeridindeki kafeterya ve restoranlar doldu. Bodrum'da şubat ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının artmasını...

Bodrum'da güzel hava keyfi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde güzel havayı görenler soluğu sahilde alırken, kıyı şeridindeki kafeterya ve restoranlar doldu.
Bodrum'da şubat ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının artmasını fırsat bilenler kendilerini dışarıya attı. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığı 17 dereceyi bulduğu kentte, sahil kesimlerindeki insan yoğunluğu arttı. Kimileri gün boyu kafeterya ve restoranlarda oturup yemek yedi. Kimi vatandaşlar, kitap okuyarak güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazıları şubat ayında deniz keyfi yaptı. Kumbahçe Plajı'nda renkli görüntüler oluştu.
DENİZE GİRDİ
Kumbahçe sahilinde denize giren 18 yaşındaki Buse Alper, "Ekim'den bu yana Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi alıyorum. Her yaz Bodrum'a tatile geliyorum. İstanbul'daki soğuk havadan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan saldırıdan dolayı çok bunaldığım için sezonu bu yaz biraz daha erken açmak istedim. Bir hafta kalmayı düşüyorum. Pazar günü döneceğim. Pazartesi günü tiyatro dersim var asla kaçırmak istemem" dedi.
Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.