Bodrum'da güneşli hava sahilleri doldurdu

BODRUM'da 2 haftadan bu yana süren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşli gökyüzüne bıraktı. Sahildeki kafeteryalar güneşlenenler ve yürüyüş yapanlarla doldu.Bodrum'da, 2 haftadan bu yana süren soğuk ve yağışlı havayı geride kaldı. Hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 17 olarak ölçüldü. Açık ve güneşli gökyüzüyle ilçe sahillerindeki kafeteryalar doldu. Vatandaşlar, Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, güzel havanın tadını çıkardı. Bodrum Belediyesi'nin Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mafer Kafeteryasında oturacak yer kalmadı. Anneleriyle sahile gelen çocuklar, güvercinleri besledi; sokak köpekleriyle oynadı.Ankara'dan hafta sonu tatili için Bodrum'a gelen evli ve 1 çocuk babası inşaat mühendisi Hakan Deliormanlı, "Bodrum'un kışı da yazıda bir başka. Ankara'da günlerce süren soğuk havadan bıkıp 2-3 günlüğüne de olsa Bodrum'a geldik. Hafta sonu için çok şanslıyız. Güneş ve sıcak hava bizimle birlikte" dedi.

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