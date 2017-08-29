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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını tespit...

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını tespit etti. Dün akşam otele baskın yapan ekipler, Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu 30 yaşındaki N.T. ile 24 yaşındaki A.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. N.T ve A.K. hastanedeki kontrollerinin ardından Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yabancı uyruklu kadınların Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilerek, sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
N.T'nin ve A.K.'nin Bodrum'da 8 ay önce yapılan fuhuş operasyonunda yakalandıkları ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildiklerinin tespit edildiği de belirtildi. Kadınların kısa bir süre önce sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Kadınların yakalandığı otele fuhuş nedeniyle ayrıca 4 otele de eksik evrak ve kimlik bildiriminde bulunulmaması nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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