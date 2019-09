Bodrum'da fiyat denetimleri işletmecileri de vatandaşı da memnun etti

Taylan YILDIRIM/BODRUM (Muğla), ()- MALİYE ekiplerinin başta Bodrum olmak üzere turizm bölgelerindeki işletmeleri fahiş fiyat denetimine alması, hem işletmecileri, hem de vatandaşları memnun etti. İşletmeciler Bodrum'un bu imajının artık silinmesi gerektiğini, uygun fiyatta restoranların çoğunlukta olduğunu, az sayıdaki fahiş fiyat uygulayan yerler için bu denetimlerin olmasını desteklediklerini söyledi. Vatandaşlar ise en azından daha uygun fiyata tatil yapacakları için mutlu olduklarını ifade etti.

Turizm döneminde bazı tatil bölgelerinde işletmelerdeki yüksek fiyatlar, tüketicilerin tepkisini çekmiş, bu durum özellikle sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine Maliye, yüksek fiyattan ürün satışına rağmen daha az vergi ödemek için düşük ciro beyan eden işletmeleri mercek altına aldı. Bodrum, Fetiye ve Marmaris gibi ünlü tatil bölgelerinden sorumlu olan Muğla Vergi Dairesi'ne bağlı ekipler, işletme satış kayıtlarının tutulduğu resmi defter ile belgelerin yanı sıra tedarikçilere verilen siparişlerin kayıtlarının yer aldığı bilgisayar uygulamalarını da incelemeye aldı. Bunların sonrasında düşük ciro beyanında bulunan, yüksek fiyattan satış yaptığı saptanan işletmelere para cezaları verilmeye başlandı.

HER KESİMDEN DESTEK GELDİ

Maliye müfettişlerinin bu denetimlerini yoğunlaştırması, özellikle şikayetlerin en çok geldiği Bodrum'daki işletme sahiplerini de vatandaşları da memnun etti. Restoran işletmecilerinden Cihan Ezer, kendilerinin de lahmacun satışı yaptıklarını, ancak fiyatının uygun olduğunu belirterek, "Bizde henüz denetim olmadı ancak denetimlerin olduğunu duydum. Fiyatlarla ilgili denetimlerde bulunuyorlar. Bunu destekliyorum, en azından vatandaşımız uygun fiyattan yemek yiyip tatillerini yapabilir. Ancak bizde zaten fiyatlar ucuz, gerçekten ucuz. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar, hep söyledikleri, fiyatların makul olduğu yönünde. Geçmiş yıllarda öyle yüksek fiyat çıktı. Ondan sonra burası simge oldu. Biz menülerimizi müşteriye veriyoruz. Onlar da oradan seçiyorlar. Bodrum'un pahalı olduğuna dair öyle bir algı yaratıldı ama aslı astarı yok. Lüks mekanlarda da fiyatlar pahalı değil bence. Bizimki kadar ucuz değil ama pahalı da değil. Mekanını gerektirdiği kadar fiyatlar var" dedi.

İşletmecilerden Yasemin Şirin ise, "Biz denetim geçirmedik. Ancak yaptığımız işe güveniyoruz. Vicdanımla harekat ediyorum. Bir malın kaça gelip gittiğini biliyorum, ona göre de ücret belirliyorum. Bizim yaz sezonumuz belli, iki ay çalışırız, sonra da yatarız. Yaz sezonunda kiraların, vergilerin yüksekliği insanların belini büküyor. Onlar da bu malın üzerine fiyat koymak zorunda, giderleri var. Ama her keseye uygun yer var. Gidersen lüks yere ver arkadaş parayı derler. Ben bire bir şahit olmadım 70 TL olduğuna lahmacunun. Ancak hava atacaksan 70 lirayı ver. Ancak sadece tatile geldiysen her keseye uygun yerler de var. Denetimler çok iyi. Ancak bazı restoranlar çift fiyat uyguluyor. Yabancıya ayrı, Türk'e ayrı. Yabancı gelip gidiyor diyorlar. Aslında bunun yanlış olduğunu bilmiyorlar. Ya da işlerine öyle geliyor. Bu denetimleri para üzerinden değil, menü üzerinden yapsınlar" diye konuştu.

Tatil için Bodrum'a gelen vatandaşlardan Huriye Sarıkaya da, "Ben Bodrum'da bu yıl fiyatları yüksek buldum. Kaldığımız otelde yiyemedik. Başka yerde yiyelim dedik ama fiyatlar burada da yüksek geldi. Buralar turistik yer onlara da hak veriyorum ama yine de bu kadar pahalı olmamalı. Denetimler ise iyi elbette. En azından Türk turistlere olmasın. Çünkü biz dolar kazanmıyoruz. Bize uygun fiyatlar olması daha iyi" dedi.

Bodrum'un Yalıkavak ve Türkbükü gibi bölgelerinde fahiş fiyatların olduğunu, 70 TL'ye de lahmacun yenildiğini ifade eden Selçuk Kurnaz ise denetimleri desteklediklerini söyledi.