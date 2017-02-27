Bodrum'da erken bahar

BODRUM'da hafta sonu etkili olan sıcak ve güneşli hava nedeniyle birçok aile deniz kenarlarına olduğu kadar, kırlara da akın etti, çiçek topladı.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da yaşayanlar Torba, Kızılağaç, Çiftlik, Bitez ve Gümüşlük mahallelerindeki kırlara koştu. Piknik yapan gençler ve çocuklar ip atladı, saklambaç, tavla ve satranç oynadı. Nergiz, papatya, lale gelincik gibi çiçekleri toplayan aileler keyifli bir gün geçirdi. 29 yaşındaki Turan Akyüz, "Haftasonu gerçekten erken gelen baharı yaşadık, hava çok sıcak ve güneşliydi. Havanın güzelliğine doyamadık, ayrıca açan kır çiçekleri de erken gelen baharın müjdecisiydi" dedi. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya düşerken, bugün suya düştü. Son cemre ise 6 Mart tarihinde toprağa düşecek.



FOTOĞRAFLI