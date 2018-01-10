Bodrum'da denizden 350 kilo atık çıktı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - BODRUM Belediyesi'nin 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyasının ilk ayağı, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Koyu oldu. Dalgıçların katılımıyla yapılan temizlikte, denizden yaklaşık 350 kilo atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü'nün ortak projesi olan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası çalışmaları; toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla bu yıl da devam ediyor. Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Koyu'nda deniz dibi temizlik çalışmalarının 4'üncü kez startı verildi. Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmalarına, 10 dalgıç katıldı. Çalışmalar, kıyıda dalış kaptanının hangi noktalarda dalışların yapılacağı ve dalış sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verilen brifingin ardından başladı.

KÜVET ÇIKTI

Çalışmalar sonunda koydan yaklaşık 350 kilo kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atık kıyıya çıkarıldı. Denizden çıkarılan küvet, bıçak, çaydanlık, halı gibi atıklar ise görenleri şaşırttı. Dalgıçların çöpleri toplamak için kullandıkları fileye takılan ve son anda fark edilen yavru ahtapot da görevliler tarafından suya geri salındı.

Deniz dibi temizliğine bu yıl Küdür Koyu'ndan başladıklarını ve burada ilk kez temizlik yaptıklarını belirten dalgıç Öner Karaçiçek, "Çok fazla pislik yoktu. Teknelerden düşen lastikler, meşrubat kutuları ve şişeleri ile plastik atıklar çıktı" dedi.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Ali Demiröz ise, "Her seneki güzergahlarımızı temizleyeceğiz. İnsanlardan ricamız, böyle pislikleri denize atmamaları, atanları uyarmaları. Az önce buraya geldiğimizde sahil güvenlik ekipleri, deniz üzerini kirleten bir tekneye işlem yaptı. Biz burada denizin dibini temizlerken, onlar da üzerini kirletiyorlardı. Denizden bir tane küvet bile çıktı. Sanırım sağlamken sandal niyetine kullandılar ve buraya bıraktılar" diye konuştu.

Çalışmaların, 17 Ocak Çarşamba günü Cennet koyunda, daha sonraki haftalarda ise Adaboğazı, Yalıçiftlik, Güvercinlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükköy, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak da Bodrum merkezde olmak üzere 19 koyda gerçekleşeceği belirtildi.

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