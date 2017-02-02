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Bodrum'da deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi'nin 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürüttüğü deniz dibi temizliği, 3'üncü yılıyla tekrar başladı. Etkinliği ilk ayağında Yalıçiftlik Koyu'nda yapılan temizlik çalışmasında, denizden 180...

Bodrum'da deniz dibi temizliği
MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi'nin 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürüttüğü deniz dibi temizliği, 3'üncü yılıyla tekrar başladı. Etkinliği ilk ayağında Yalıçiftlik Koyu'nda yapılan temizlik çalışmasında, denizden 180 kilo atık çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi'nin deniz dibi temizlik kampanyası çalışması, toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla sürüyor. 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen çalışmalar, bu yıl 3'üncü senesine girdi. Bodrum Belediyesi dalış ekibince gerçekleştirilen çalışmaları, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon da takip etti. Turgutreis Denizciler Derneği'nin yanı sıra Bodrumlu iki dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte toplam 13 dalgıç, gün boyu süren çalışmalarda koydan toplam 180 kilo kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atığı kıyıya çıkardı.
Gönüllü çalışmalarından ötürü dalış ekibine teşekkür eden Başkan Kocadon, "Kampanyamız 3 yıldır sürüyor. Bu süreçte çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle Bodrum koylarının tek tek temizlenmesi ve bu çalışmayı yapan ekiplerin Bodrum Belediyesi'nin ekiplerinin olması, hepsinin de 1 ve 2 yıldızlı dalgıçlar olması çok önemli. Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Bodrum'daki öğrencilerimizin de her sene bize bu çalışmada büyük destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz Bodrum, dünyada mavi yolculuğu başlatan yerdir. Onun için bu mavi yolculuk, bu denizlerden başladıysa, bu denizlerimiz bir ömür, bizden sonraki nesillere de hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bunun üzerine" dedi.
Çalışmaların 8 Şubat'ta Bodrum'un Güvercinlik koyunda, daha sonraki haftalarda ise Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koyları ile son olarak Bodrum Merkez'de olmak üzere 18 koyda gerçekleşeceği belirtildi.
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