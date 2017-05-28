Bodrum'da dans festivali coşkusu

BODRUM'da, bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bodrum Dans Festivali' kapsamında, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Türkiye Kulüplerarası Sıralama 6. Etap Yarışması yapıldı. Dans yarışmasına katılan senyörler (büyükler) ve minikler ilgi odağı oldu.

Bodrum'da bu yıl Bodrum Dans Kulübü ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 18'inci Bodrum Dans Festivali kapsamında Türkiye Dans Federasyonu Türkiye Kulüplerarası Sıralama 6. Etap Yarışması yapıldı. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya 240 çift dansçı katıldı. Yarışlar minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler ve senyörler (büyükler) olmak üzere 5 ana kategoride, 38 alt kategoride gerçekleştirildi. Sporcular latin danslarında en iyi performanslarını sergileyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Ara ödül töreninin ardından açılış seremonisi yapıldı. Yarışmanın yapılmasına emek veren hakem ve yöneticiler tanıtıldı. Yarışma da yetişkinler ve gençler performans ve kıyafetleri ile göz doldururken, senyörler kategorisinde yarışan 60 yaş üstü dansçılar ve minik dansçılar ilgi odağı oldu. Yetişkinler Latin Danslarında Ritim Dans Sporları Kulübü sporcularından Onur Kalınağaç-Zeynep Karademir çifti, gençler de Fame Dans Sporları Kulübü sporcularından Eren Çam-Sena Yılmaz çifti, Senyörler standart danslarda Seans Dance Kültür ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından Göksuyer Yılmaz-Fatma Gül Özkan çifti, Senyörler 4 dans standart kategorisinde Seans Dance Kültür ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından Tuncel Yiğit-Hale Aydın çifti, minikler kategorisinde Fame Dans Sporları Kulübü sporcularından Yiğit Seğmen Akgül-Başak Okyay çifti birinci oldu. Yarışmada senyörler kategorisinde yarışan Esma Pınar (67) ve Abdullah Tülü (64) çifti, uzun yıllardan beri ilgili oldukları dans sporlarını yapabilmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, herkesi dans etmeye davet etti.



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