Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Bodrum'da dans coşkusu

BODRUM'da bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından festivale konuk olan ülkelerden gelenler ve yerli dans okulları çeşitli gösteriler sundu. Bodrum Dans Kulübü tarafından...

Bodrum'da dans coşkusu
BODRUM'da bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından festivale konuk olan ülkelerden gelenler ve yerli dans okulları çeşitli gösteriler sundu.
Bodrum Dans Kulübü tarafından ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nin 18'incisi, 30'u gönüllü toplam 17 ülkeden gelen 2 bin dansçının katılımıyla karnaval havasında geçiyor. Festival için dün kortej yürüyüşü yapıldı. Kumbahçe sahilinde bir araya gelen dansçılar, Cumhuriyet Caddesi'nden Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğine yürüdü. Kortejde yürüyen ekipler, dans gösterileriyle kısa şovlar sahneledi. Topluluğu yaklaşık 2 bin kişi izledi.
Festivale katılan genç ekiplerin sahne aldığı gösterilerde, dans okulları ve dans kulüpleri izleyenlere keyif veren sunumlar sergiledi. Gönüllü dansçıların birlikte hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi. Dans okulundaki yaramaz bir sınıfı canlandıran dansçılar, öğretmenin çıkmasıyla izleyenlere seyri keyifli bir gösteri sundu. Koreografiye göre öğretmen tekrar sınıfa girince, Rus dansçı 20 yaşındaki Arina Ovchinnikova, İzmir Marşı'nı seslendirdi; seyircilerden büyük alkış aldı. Yurtdışı Tanıtımı Ekibi, Zeynep Okçu Bale Okulu, Seferihisar Belediyesi Dans Topluluğu, Gana akrobasi ekibi, Moğolistan Devlet Sirki gösteri ekibi yaptıkları gösterilerle uzun süre alkış aldı. Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara, Bodrum Dans Kulübü tarafından teşekkür plaketleri verildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246