Bodrum'da dağda mahsur kalan 3 kişiyi AKUT ekibi kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tırmandıkları Aspat Dağı'nda hava kararınca yollarını kaybedip, kayalıklarda mahsur kalan baba-oğul ile yardım için gidip kayalıklara sıkışan bir komşuları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından, 8 saatlik operasyonla kurtarıldı.Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde tatilini geçiren 63 yaşındaki Bilgin Karakaş ile müzisyen oğlu 35 yaşındaki Burak Karakaş, dün 'Tarçın' isimli köpekleri ile 3 kilometre mesafedeki 450 rakımlı Aspat Dağı'na tırmandı. Buradaki Aspat Kalesi ve harebeleri gezen baba-oğul, havanın kararmasıyla birlikte dönüş yolunu kaybedip, kayalıklarda mahsur kaldı. Baba-oğul durumu telefonla yakınlarına bildirdi. Komşuları 45 yaşındaki Arsan Arslan, baba-oğula yardım için dağa tırmandı. Ancak, o da kayalıklar arasına sıkışarak dağda mahsur kaldı. Bunun üzerine mahsur kalan 3 kişi AKUT Bodrum ekibini arayıp, yardım istedi. Sadettin Uslu liderliğindeki 16 kişilik AKUT Bodrum ekibi, saat 22.00 sıralarında bölgeye ulaştı. 4 saatlik bir arama sonucunda mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. İlk olarak 60 metrelik uçurumun kenarında kayalıklarda sıkışan Arslan kurtarıldı. Ardından da 2 metre yüksekliğindeki bir kayanın üzerinde mahsur kalan baba-oğul, bulundukları yerden saat 06.00 sıralarında indirildi.Kurtarılan Bilgin Karakaş, Aspat Dağı'nın hep tırmandıkları bir yer olduğunu belirtip, "Ancak, karanlık bastırınca yolumuzu kaybettik. Soğukkanlı olarak yardım için gelecek ekipleri bekledik. İyi ki AKUT ekibi var. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.Kurtarılıp, dağdan indirilen 3 kişi, Bilgin Karakaş'ın eşi Hülya Karakaş ve diğer yakınları tarafından karşılandı. AKUT lideri Sadettin Uslu da "Kaybolan baba-oğulu 50 metrelik uçurumun kenarında, iki metrelik bir kayanın üzerinde, yardım için gidip kaybolan diğer kişiyi de yine uçurumun kenarında kayalara sıkışmış olarak bulduk. Onları tecrübeli ekibimiz sayesinde halat yardımı ile kurtardık" dedi.

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